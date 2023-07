Amersfoortse raad spreekt zich uit over referendum parkeerbeleid

Amersfoort - De gemeenteraad van Amersfoort beslist vandaag over het zogeheten inleidend verzoek tot een referendum over het nieuwe parkeerbeleid. Er zijn 1.274 unieke handtekeningen op tijd ingediend, dat is ruim voldoende. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat de raad akkoord gaat met een vervolgstap in dit proces.