Steeds meer jongeren nemen overdosis, vooral met ibuprofen of paracetamol

In 2022 waren er 37 procent meer meldingen dan in 2020 over jongeren die doelbewust een overdosis medicijnen innamen. In totaal gingen het om 1439 meldingen. Professor Dylan de Lange, intensivist-toxicoloog en hoofd van het NVIC, maakt zich zorgen. "Vergis je niet, paracetamol en ibuprofen zijn geen risicoloze geneesmiddelen. Een overdosis kan leiden tot lever- en nierschade en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn."