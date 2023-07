Extra toezicht na reeks overvallen in Máximapark Utrecht: ‘Gelukkig heb ik de honden altijd bij me’

Utrecht - Extra toezicht van boa's, agenten in burgerkleding en raadsvragen in de gemeenteraad: het nieuws van gisteren dat er vijf weekenden op rij een beroving was in het Máximapark in Leidsche Rijn is in Utrecht niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een rondvraag onder voorbijgangers wijst op een park met twee gezichten: leuk en veilig om tijd in door te brengen als het licht is, maar minder charmant in het donker.