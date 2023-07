Jonge Nieuwegeiner bewaart honderden potjes snus thuis bij zijn moeder

Wat is snus

Snus (uit te spreken als 'snuus') is een methode waarbij je nicotine binnenkrijgt zonder te roken. Er bestaan wel zowel varianten met als zonder tabak. Het poeder wordt in een soort theekzakje onder de bovenlip gestopt. Vooral in Zweden is het erg populair.

Het werd in 1992 in de Europese Unie verboden omdat het kankerverwekkend is. Vooral in Zweden blijft snus populair. De laatste jaren maakt het ook onder jongeren in Nederland een opmars.