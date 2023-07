Zijn er écht geheime gangen onder de binnenstad van Leerdam? 'De vondst komt steeds dichterbij'

"De mensen die daar woonden hadden al eerder wat uitgegraven omdat ze niet wisten wat er precies in de kelder zat. Toen Astrid en ik daar naar beneden liepen, dachten we: dit lijkt ongelofelijk veel op de ingang van een gangenstelsel." Wat 3D-foto's later en hij voelt zich gesterkt in die mening. Meters lang - richting de Grote Kerk - lijkt er in ieder geval een gang te liggen. "Ook hebben we van ooggetuigen gehoord dat er in de Grote Kerk een ingang was naar benéden. En verderop heb je hetzelfde: daar liep iemand in de jaren '80 ineens ónder de straat Oostwal."