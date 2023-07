Zwaarbewapende agenten doen inval bij meubelzaak aan Amsterdamsestraatweg Utrecht

Omwonenden en ondernemers in de buurt vertellen RTV Utrecht dat ze al langer het gevoel hadden dat er iets niet pluis was. Het betreffende pand was vrijwel altijd gesloten en er was zelden of nooit iemand aanwezig in de zaak. Silver 11 is zelf niet bereikbaar voor commentaar. De website vermeldt alleen een niet bestaand telefoonnummer dat bestaat uit te veel (opeenvolgende) nummers: 030-123 456 789.