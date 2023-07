Gevels van Utrechts studentencomplex brandgevaarlijk, SSH moet met spoed maatregelen nemen

Na het doorlichten van diverse panden in Utrecht is alleen het gebouw aan de Cambridgelaan niet brandveilig gebleken. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van de gevelplaten en een brandtest door een onafhankelijk bureau. Uit deze test, die medio juni is uitgevoerd, is brandklasse D naar voren gekomen. Dat wil zeggen dat het gevelmateriaal "goed brandbaar is, zelfstandig kan branden en een hoge bijdrage levert aan een brand", aldus het rapport. "Op grond van dit onderzoek stellen wij vast dat het gebouw met deze brandklasse niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit", laat de gemeente weten.