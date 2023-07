Fruittelers met handen in het haar door appelbloesemkever: 'Zelfs geprobeerd ze dood te knijpen'

In de provincie Utrecht zijn er driehonderd fruitteeltbedrijven, blijkt uit cijfers van het CBS. Samen hebben zij 2250 hectare aan grond – dat zijn zo'n 4500 voetbalvelden. Hoeveel telers getroffen zijn door de appelbloesemkever in de provincie is niet bekend, maar een rondgang leert dat telers er óf zelf last van hebben, óf iemand kennen die getroffen is.