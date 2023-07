Amersfoort nog maar 4876 handtekeningen verwijderd van historisch referendum over betaald parkeren

Want is het wel nodig om in de hele stad met vergunningen te parkeren? "Onze wijk is al groen, zonder parkeerproblemen", liet een inspreker uit Vathorst eerder al in een commissievergadering weten. Vanuit Amersfoort-Noord, Vathorst en Hoogland klinkt veel kritiek op de plannen. Vanuit die buitenwijken is dan ook een initiatief voor een referendum op poten gezet. En de raad heeft vanmiddag met dat verzoek ingestemd.