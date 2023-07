Zangeres Floor Jansen zegt optreden Paleis Soestdijk af

Jansen, de frontvrouw van de band Nightwish, is zwanger en oververmoeid. Tijdens haar optreden in Finland vanavond werd ze niet lekker en is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna bracht ze via haar website een statement uit waarin ze haar tijdelijke afscheid van het podium uitlegt. Ze schrijft ook dat met haar baby niks aan de hand is.