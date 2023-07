Komende jaarwisseling een centrale vuurwerkshow in Zeist: geen steun voor lasershow

Burgemeester Koos Janssen liet vanavond bij aanvang van de stemming al weten niet enthousiast te zijn. "Het is best een geworstel, want we hebben bij het burgerberaad afgesproken dat de raad het eerste en laatste woord heeft. Dus het is echt aan de raad. Maar ik wil ook benoemen dat het college de motie ontraadt." Janssen wees erop dat de motie tekort doet aan de gemeenschappelijkheid die juist is ontstaan over het vuurwerkdilemma. "Laten we de eerstkomende jaarwisseling nu doen naar letter en geest van het burgerberaad."