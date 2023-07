Code geel voorbij in Utrecht, onduidelijk wanneer treinen weer rijden

In onder andere Noord-Holland was lange tijd code rood, het zwaarste weeralarm, van kracht. "Omdat ze daar meer problemen ervaren, springen we daar vandaag bij", aldus de VRU. Inmiddels is hier, net als in het 'rode' Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied, de weercode afgezwakt naar code oranje. Dat is het ook in Groningen, Drenthe en Overijssel. Zeeland, Brabant en Limburg zijn 'groen'.