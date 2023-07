Treinverkeer stilgelegd vanwege storm, brandweer Utrecht helpt Noord-Holland

De storm in het kort:

- Het is de zwaarste zomerstorm ooit gemeten

- Code geel geldt tot 13.00 uur in Utrecht

- De N212 bij Wilnis is dicht vanwege een boom op de weg

- In Bunschoten zijn meerdere bomen omgewaaid, waarvan eentje op een bestelbus

- Het park van Kasteel de Haar is gesloten, het kasteel zelf is via een aangepaste route wel geopend

- Het afvalbrengstation in Abcoude is ook gesloten

- Rijkswaterstaat roept op: wees alert in het verkeer

- De brandweer van Utrecht helpt collega's in Noord-Holland