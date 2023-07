Treinverkeer stilgelegd vanwege storm: ‘Ga niet meer naar station, reizen nu niet verstandig’

Ook het treinverkeer in Noord-Holland, Flevoland, Zwolle, Groningen en Leeuwarden is geschrapt. "Aanvankelijk wilden we alleen het spoorverkeer in Noord-Holland stilleggen, maar de storm is veel groter dan verwacht. Bovendien komt het hele systeem in de knel als Noord-Holland uitvalt, dus besluiten we het nu voor een groot deel van het land te doen. Er kunnen dingen als takken op de rails vallen, en dat is gevaarlijk."