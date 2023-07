Provincie presenteert nieuwe coalitie: dit zijn de nieuwe gedeputeerden

Provincie Utrecht - GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA presenteren vanmiddag op kasteel Groeneveld in Baarn het coalitieakkoord en de kandidaat-gedeputeerden van de provincie Utrecht. Tussen de vijf namen zitten twee nieuwe kandidaten. Drie gedeputeerden van het vorige college willen terugkeren: het gaat om Mirjam Sterk (CDA), Huib van Essen (GroenLinks) en Rob van Muilekom (PvdA). De twee beoogde nieuwkomers zijn geen onbekenden in het bestuurlijke wereldje: Has Bakker (D66) is al jaren actief in de Utrechtse gemeenteraad, André van Schie (VVD) is al acht jaar Statenlid en was eerder ook raadslid in Utrecht.