Hoe deelt verslaggever Jiri 'zijn' bos met een wolf? 'Ineens staat er schrikdraad rond de schaapskooi'

Daarin is te zien hoe de jonge wolf aan zijn hond snuffelt. Ruud: "Ik herkende het gelijk. Hij had geen halsband, er was geen baasje in de buurt. Maar ik merkte ook gelijk dat er geen gevaar was. Geen enkel moment heb ik gedacht dat er dreiging was. Volgens mij heb je dat bij dieren snel, dat je elkaar toch aanvoelt."