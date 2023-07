Barbecueverbod en rookvrije terrassen? Geen heilige huisjes in Utrecht als het gaat om schone lucht

Er gaan stemmen op voor een stadsbreed vuurwerkverbod, maar de gemeente wil ook de mening horen van inwoners. "We vragen een burgerberaad om een zwaarwegend advies te geven over de invulling van de jaarwisseling 2024/2025 en de jaren daarna. Nadat de raad een besluit heeft genomen over het startdocument kan het burgerberaad starten in oktober dit jaar. De vraag die honderd ingelote bewoners gaan beantwoorden is: hoe kan in Utrecht Oud en Nieuw een feest zijn voor iedereen? En draagt een vuurwerkverbod hieraan bij?"