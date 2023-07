Opnieuw coronavaccin voor ouderen en zorgmedewerkers, kabinet wil in oktober beginnen met prikken

Volgens minister Kuipers is het belangrijk om risicogroepen te blijven beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden. Corona maakt minder mensen ziek dan toen de pandemie volop gaande was. Maar omdat het virus waarschijnlijk blijft circuleren, is de verwachting dat de al bestaande bescherming door vaccinatie of eerdere besmettingen zal afnemen.