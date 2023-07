Dronken hardrijder die politiewagens ramde tijdens lange achtervolging had medicijnen niet ingenomen

De advocaat wil dat onderzocht wordt of de agent die de PIT-manoeuvre uitvoerde daartoe wel bevoegd was en of dat bij zo'n hoge snelheid wel is toegestaan. Verder zijn er volgens de verdediging aanwijzingen dat de agenten bij de aanhouding van de bestuurder onnodig geweld hebben gebruikt en hem hebben geschopt of geslagen. Na zijn aanhouding werd de man op de achterbank van een politiewagen gelegd. "You hit me, my leg hurts", zegt zijn cliënt op de opnames. De rechtbank wil dat het OM de gang van zaken rond de PIT-manoeuvre en tijdens de aanhouding van de verdachte nader onderzoekt.