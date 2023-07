Totale metamorfose voor Skatepark Vathorst

Het in 2005 geopende skatepark is dan ook hard aan een opknapbeurt toe. Skaters geven al langer aan dat er flink wat moet gebeuren. En dat wordt voor eind van dit jaar ook gedaan. Tim Koster van Skate Stichting Amersfoort is blij met de plannen. "Amersfoort wordt zo echt een stad die skaters omarmt met een uniek betonnen skatepark", zegt hij. Dat een flinke aanpassing nodig is, ziet ook de gemeente. "Skaten is een van de snelst groeiende sporten en ook in Amersfoort is er een grote community."