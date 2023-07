Ratten en krijsende meeuwen drijven Utrechters tot wanhoop: ‘Overweeg te verhuizen’

De gemeente Utrecht laat weten bekend te zijn met de overlast, onder andere aan de Leidsekade. "Plaagdieren als gevolg van afval dat verkeerd wordt aangeboden of gedumpt is een grote ergernis voor bewoners, ondernemers en bezoekers van onze stad."

Utrecht neemt verschillende maatregelen om het probleem te lijf te gaan. "We vegen dagelijks, ruimen afval op (ook op basis van meldingen) stimuleren bewoners en bedrijven waar we kunnen om netjes met hun afval om te gaan en hebben een voederverbod in de hele stad, dat helpt bij het verminderen van beschikbaar voedsel voor ratten."

Ook pakt de gemeente de populatie aan. "We hebben een flink aantal ratten weggevangen en verschillende vallen staan. Verder kijken we met overlast altijd naar plekken waar de ratten kunnen wonen/schuilen en of we die aan kunnen pakken, bijvoorbeeld in kelders. Ook het riool checken we, dat is rond Westplein al goed dicht." Binnenkort wordt ook een deel van het Westplein aangepakt. "Bij de herindeling houden we rekening met de rattenoverlast."

Maar: "Ondanks alle inzet blijft de overlast." Wethouder Susanne Schilderman doet daarom een oproep aan inwoners. "Laat uw afval niet naast de container staan. En ziet u een zak staan? Meld het, dan komen wij het oplossen!"