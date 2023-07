Brandgevaar studentencomplex Utrecht laat bewoners en SSH schrikken, maar ‘het zal wel goed gaan’

In de stad Utrecht zijn 16 panden gecontroleerd op brandveiligheid. Aanleiding is het drama in Londen in 2017 waarbij 72 bewoners van de Grenfell Tower omkwamen doordat de gevel extreem brandgevoelig was. In Utrecht zijn alle gebouwen door de keuring gekomen, behalve het studentencomplex aan de Cambridgelaan. "Er is conform de afgegeven vergunning gebouwd. Maar we hebben geleerd dat je bij dit soort platen extra aandacht moet besteden aan de brandveiligheid", zegt Kreeft van SSH.