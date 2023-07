Restaurant ZiZo van Reinaerde kan geen extra geld krijgen van de gemeente Utrecht

Verschillende politieke partijen hebben na dit nieuws om uitleg gevraagd aan de wethouder en die antwoordt: "Het is belangrijk dat de zorgaanbieders die vanuit de Wmo een contract hebben een financieel gezonde bedrijfsvoering hebben." Dat is ook het probleem nu voor Reinaerde. Een project als ZiZo bijvoorbeeld is niet meer kostendekkend. De zorginstelling krijgt geld van de overheid per cliënt en als het aantal cliënten afneemt, dan nemen ook de inkomsten af.