Treinen NS gaan weer 'mondjesmaat' rijden na storm Poly, ook regiotreinen vertrekken weer

Rond 17.00 uur kondigde het KNMI voor het hele land code groen af. Eerder gold in Noord-Holland, Flevoland en Friesland nog code rood omdat storm Poly over dat gebied ging trekken. De storm zorgde voor veel overlast. In Haarlem kwam een vrouw om het leven toen een boom omver werd geblazen en op haar auto landde. Het treinverkeer werd in grote gedeelten van het land stilgelegd om ongelukken te voorkomen.