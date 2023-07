Amersfoortse horecazaken beboet na alcoholcontrole

Die signalen waren voor de gemeente reden om de controle uit te voeren. Een bedrijf of café dat alcohol verkoopt is verplicht om te controleren of de koper 18 jaar of ouder is. Vragen om identificatie is verplicht als de jongeren jonger lijken dan 25 jaar oud. Als dit niet gebeurt, kan de gemeente een boete opleggen. Het maakt op dat moment niet uit of de koper 18 jaar is of niet.