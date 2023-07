Henk onthult monument voor zijn vermoorde zusje Willeke: ‘Huiselijk geweld kan overal voorkomen’

‘Gruwelijke daden met traumatische gevolgen’

In de rechtbank in Utrecht ziet RTV Utrecht-verslaggever Riks Ozinga meerdere femicide-zaken per jaar. Iedere zaak is heftig, vertelt hij. “Het gaat om vaak gruwelijke daden met traumatische gevolgen voor nabestaanden. Als een dader een narcistische, ontkennende houding aanneemt is het nog pijnlijker.”

In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner, ziet Ozinga. “Er gaan vaak relatieproblemen met heftige ruzies aan vooraf. Daders kunnen niet verdragen dat de vrouw de relatie wil beëindigen. Opvallend is dat zij tijdens rechtszaken vaak ook nog de vrouw verantwoordelijk houden voor hun daad – en soms zelfs glashard ontkennen.”

Het is goed dat er een monument komt, vindt de rechtbankverslaggever, om de dreigende signalen duidelijk te maken. Want veel nabestaanden laten tijdens rechtszaken weten dat er in een eerder stadium al “problemen” waren, zoals verbaal en fysiek geweld. “De omgeving kan eerder alarm slaan of ingrijpen, maar dat helpt niet altijd. Het gebeurt geregeld dat een verdachte al een locatieverbod heeft gekregen, en de vrouw toch om het leven brengt.”