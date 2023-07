Boetes voor hardrijders langs wegwerkzaamheden A12

De drie bestuurders reden respectievelijk 47, 44 en 45 kilometer per uur te hard langs de werkzaamheden. Een van de automobilisten reed ook nog met een mobieltje in haar handen in een auto waarvan de apk was verlopen. Behalve dat drie een proces-verbaal kregen, moeten ook ze een gedragscursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) volgen.