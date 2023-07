Kinderpornoverzamelaar had 'geen gevoelens' bij duizenden beelden van weerloze kinderen

Wie op het internet seksueel getinte foto's en video's van minderjarigen tegenkomt, kan dit anoniem melden bij het Meldpunt Kinderporno. Er is ook een anonieme hulp- en chatlijn voor mensen die hulp zoeken, omdat ze weleens kinderporno kijken. De hulplijn Stop it Now! is ook bedoeld voor mensen die een kind hebben misbruikt of bang zijn dat ze dat gaan doen. Ook mensen die zich zorgen maken over iemand kunnen contact opnemen.