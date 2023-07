Utrechtse onderzoekers: veel mensen met PTSS door pandemie

Nivel baseert zich op een nadere analyse van drie grote vragenlijstonderzoeken, de zogeheten Corona Gezondheidsmonitors. Dat zijn uitgebreide onderzoeken waarin de GGD'en en de gemeente Utrecht, in samenwerking met het RIVM, duizenden mensen ondervroegen over hun ervaringen tijdens de coronapandemie. "De indicatie voor een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis is gebaseerd op een hoog niveau van klachten gemeten met een hiervoor geschikte vragenlijst. Dit is niet hetzelfde als een klinische diagnose, maar wel staat vast dat deze groep in zeer hoge mate last heeft van posttraumatische stressklachten", legt het Utrechtse onderzoeksinstituut uit.