Dave L. krijgt 16 jaar cel voor doodschieten Amersfoorter Mike Duif in 1996

Mike Duif kwam op 26-jarige leeftijd om het leven in zijn eigen flatwoning aan de Ariaweg in Amersfoort. Hij was doodgeschoten met meerdere kogels door zijn hoofd en lichaam. Hij werd 's avonds gevonden door een huisgenoot. Lange tijd bleef het misdrijf onopgelost, tot in 2020 een anonieme getuige zich meldde bij het coldcaseteam van de politie. In het onderzoek dat volgde, werd meer bewijs gevonden, omdat L. aan twee undercoveragenten opbiechtte dat hij de man had doodgeschoten.