Kunstwerken rondom Utrechtse lindebomen: 'Ik wil iets maken waardoor mensen elkaar ontmoeten'

Utrecht - Even je voet in een bak beton drukken en dan ben je voor eeuwig verbonden met mensen uit je buurt. Rondom een lindeboom in het Transwijkplantsoen in Utrecht legt kunstenaar Annabel Schouten samen met bewoners uit de wijk een ring van betonnen bakken met een voetafdruk. De boom is een van de verbindingsbomen die in heel Utrecht geplant zijn ter ere van de 900ste verjaardag van de stad. Lindebomen zijn al eeuwen een symbool van verbinding, liefde en bescherming.