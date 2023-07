Beschoten herdershond Bunschoten buiten levensgevaar, politie zoekt getuigen

Bunschoten-Spakenburg - De herdershond die gisteren bij een schietincident in Bunschoten is geraakt, is buiten levensgevaar. Dat bevestigt de politie. De hond was na de schietpartij op de Groeneweg in kritieke toestand. Agenten ter plaatse wachtten niet op de dierenambulance maar brachten het dier zelf naar een dierenarts.