UMC Utrecht vandaag voor rechter om sluiting kinderhartcentrum: hoe zit dat ook alweer?

"De onduidelijkheid geeft veel onrust bij patiënten en professionals. Want sluiten we nu wel of niet? Patiënten hebben in ieder geval nu het recht dat er niets verandert en dat de zorg momenteel doorgaat zoals die altijd heeft plaatsgevonden. Het voortbestaan van de kinder-ic is verder niet in gevaar. Dat is anders dan in Leiden. Op de kinder-ic hier komen ook kinderen van allerlei andere specialismes," aldus Timmers.