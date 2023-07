Vier wodka, twee bier: taakstraf voor beschonken bestuurder na zwaar ongeval

Lopik - Een man uit Lopik is veroordeeld tot een taakstraf en voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar. De destijds 21-jarige C. veroorzaakte in augustus 2021 een zwaar ongeluk nadat hij veel te hard reed over de M.A. Reinaldaweg. Zijn bijrijder werd uit het voertuig geslingerd en raakte ernstig gewond.