26-jarige mooie man uit Lopik terug van Thaise misterverkiezing: 'Prachtige ervaring'

En nu is hij weer terug in Nederland bij zijn ouders in Lopik. "Hier ben ik weer lekker anoniem." Hij moest vrijwel gelijk weer aan de bak als administratief coördinator, de baan die zijn rekeningen betaalt. Ook staan er al wat fotoshoots in de planning. En Michael moet nog heel veel berichtjes beantwoorden. "Ik heb zoveel contacten opgedaan. Ik krijg ook veel appjes van fotografen of designers: wanneer ben je weer in Thailand en kunnen we met je samenwerken?"