Nabestaanden Mike Duif tevreden na vonnis: 'Tranen van spanning, verdriet en opluchting'

De 26-jarige Duif werd in 1996 in zijn eigen flat in Amersfoort doodgeschoten. Lange tijd bleef het misdrijf onopgelost, tot in 2020 een anonieme getuige zich meldde bij het coldcaseteam van de politie. Een nieuw onderzoek volgde. Dave L. biechtte vervolgens aan twee undercoveragenten op dat hij Duif had doodgeschoten.