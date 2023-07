Eemnes gaat brandweervrijwilligers voorrang geven op een woning, maar hoe vaak?

Een vraag die in heel Nederland speelt, en dus ook in Eemnes, is hoe je vrijwilligers vindt en vasthoudt. "De zorg om onze bezetting op peil te houden is permanent", zegt Ploeg. "Eemnes mag zich gelukkig prijzen dat er de laatste jaren veel influx is geweest van jonge mensen die hier zijn opgegroeid. Dat is ooit weleens anders geweest. Maar je ziet bij jonge vrijwilligers wel dat ze in die fase van hun leven maar moeilijk in Eemnes kunnen wortelen."