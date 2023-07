Nog geen recreatiezwemmen in Den Hommel, andere activiteiten ook afgelast

De Utrechtse zwembaden bieden in de zomervakantie altijd een aangepast programma aan, doordat er medewerkers op vakantie gaan. Maar door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt gaat nu ook het banenzwemmen in Den Hommel en Fletiomare in de ochtenden niet door. Verder is De Kwakel gesloten omdat het zwembad wordt verbouwd.