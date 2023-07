SSH stelt vernieuwing studentencomplex IBB met zeker 5 jaar uit: 'Wij vinden het jammer'

Het plan was eerder dat de herontwikkeling van het grootste SSH-complex in 2025 af zou zijn. Het zal nu zeker tot 2030 duren voordat het complex waarin zo'n 1300 studenten wonen is vernieuwd. De SSH nam het besluit onder meer omdat de kosten voor zo'n bouwproject op dit moment hoog zijn. De studentenhuisvester is bang dat dat ten koste gaat van de betaalbaarheid van de nu goedkope kamers, waar veel vraag naar is.