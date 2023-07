Juf en meester uitgezwaaid, de auto ingepakt: zomervakantie officieel begonnen

Er worden workshops, barbecues en meer activiteiten georganiseerd. Voor sommige van die activiteiten wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. Fort Juphaas is niet de enige buurtcamping die dit weekend wordt opgetuigd, want de buurtcamping is een breed fenomeen in de provincie. In het Griftpark en park de Koppel kan je dit weekend bijvoorbeeld ook je buurtgenoten ontmoeten onder de zon en alles doen wat op een camping kan. Het enige wat níet kan, is blijven slapen.