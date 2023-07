Barbecue en houtkachel in de ban voor schonere lucht? Niet iedereen enthousiast: ‘Ze zijn gek geworden’

'Zijn ze helemaal van de pot gerukt?' Onder onze facebookpost van afgelopen woensdag stromen de reacties binnen op het nieuws over het stookverbod. Wie er een blik op werpt ziet voornamelijk negatieve uitingen. Angel Smeekes vindt het waanzin. "Moet nu echt alles verboden worden?", schrijft ze. "Die anderhalve keer dat ik naar een terras ga, steek ik toch echt mijn peukie op." Roy Brinkman vindt dat in de achtertuin barbecueën gewoon moet kunnen. Michael van Drie maakt zich zorgen over de Domtoren. "Gaan we dan straks als de Dom uit de steigers is, dat ding ook in bubbeltjesfolie draaien?"