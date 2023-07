Op zoek naar de kloof in 'boerengemeente' Eemnes: 'Het botst natuurlijk wel eens'

Toch moeten we de kloof tussen inwoners ook weer niet overdrijven, zeggen beide raadsleden. Iedereen is nog steeds met elkaar in gesprek en er is wederzijds respect, ook in de gemeenteraad, voor elkaars standpunten. En er is bovendien iets dat de inwoners bindt en waar consensus over is. Seldenrijk: "Wat iedereen wil, van links tot rechts, is deze polder behouden. We kunnen er een half moeras van maken, maar volgens mij zijn daar maar weinig mensen voor te porren."