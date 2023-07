RTV Utrecht organiseert het eerste Regio Songfestival: doe jij mee namens Utrecht?

We herformuleren de vraag even. Wil de organisatie vooral zo groot mogelijke artiesten op het podium, of vindt ze het belangrijker dat de artiesten zich verbonden voelen met de regio waar ze vandaan komen? "We steken echt in op dicht bij huis. Dat is een belangrijke taak van de regionale omroep. Bovendien hebben we heel veel muzikaal talent in de provincie Utrecht, en goede muziekopleidingen ook, dus je hoeft het niet van ver te halen."