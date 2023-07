Hoe communiceer je met iemand die slechthorend is? Kunstenaar Geeske van Voorthuijzen is zelf slechthorend en maakt tekeningen met tips

Geeske tekent situaties die ze in het dagelijks leven meemaakt. Dingen die voor horenden heel gewoon zijn, kosten Geeske heel veel energie. Zoals een gesprek volgen. "Normaal hoor je direct wat iemand zegt. Voor mij is het een puzzelstukje. Ik moet de context weten, ik moet liplezen, de emoties zien op iemands gezicht. Alle flarden van de dingen die ik wel hoor moet ik bij elkaar puzzelen om een plaatje te krijgen. En zelfs dan klopt het niet altijd. Dan moet ik vragen om het te herhalen, het is heel intensief. Dus mijn batterij is veel sneller leeg. Ik moet heel vaak afwegingen maken, dingen laten vallen en soms een dag op de bank liggen om weer bij te komen. Soms moet ik ook een hoorpauze nemen. Dan doe ik mijn gehoorapparaten uit en zeg, ik ben er even niet. Dat is soms echt nodig."