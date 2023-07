Voorwaardelijk celstraf voor Utrechtse tbs-er die fietser aanreed in gestolen Mercedes

Utrecht - Een Utrechtse automobilist (38) die in november 2021 een fietser (29) aanreed met een gestolen Mercedes-Benz, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Naast gevaarlijk rijgedrag is hij ook schuldig bevonden van het doorrijden na een ongeval en joyriden. Dat is rijden in iemands auto zonder toestemming van de eigenaar.