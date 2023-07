Lennart uit Baarn leert vrijwilligers in Oekraïne levens redden

Gerlinde is met een konvooi van stichting Zeilen van Vrijheid al een paar keer een klein stukje Oekraïne in geweest en wil volgende keer helemaal mee naar Charkiv. "We brengen gebruikte ambulances vol hulpgoederen zoals medisch materiaal, humanitaire spullen, dierenvoer en meer naar Oekraïne", zegt ze. "Ik ben absoluut onwetend op medisch gebied, en ik wil dat mijn eerste reactie in een noodsituatie een beetje OK is. Ik weet nu in ieder geval dat ik met mijn buik op de grond moet als er een inslag dichtbij is en pas weer ga bewegen als het veilig is. En dan is het ook heel fijn als ik me nog herinner hoe ik een tourniquet moet aanleggen."