Van python tot giftige cobra: waarom je vaker leest over ontsnapte slangen

Na een etmaal is alles mogelijk, zegt Rob. Sommige slangen worden nooit teruggevonden. Een enkele keer gebeurt er een soort wonder. Rob: "Afgelopen week vonden we een slang die al twee jaar vermist was. De eigenaren hadden het terrarium op een gegeven moment verkocht. Bleek dat de slang twee jaar lang in een stoel in de huiskamer had geleefd. 's Nachts ging hij eropuit om te jagen. Er zaten muizen genoeg." Het dier is ondergebracht bij een opvang.