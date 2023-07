Flinke onweersbui trok over de provincie maar zorgde niet voor grote problemen, code geel is van de baan

Het KNMI waarschuwde dat er in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel schade en gevaar konden ontstaan door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kon er in korte tijd veel neerslag vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kon ontstaan. Tijdens de buien was er lokaal kans op hagelstenen ter grootte van golfballen. Bij de buien zou het ook hard kunnen waaien. De schade elders in het land lijkt mee te vallen.