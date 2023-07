KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten

Het KNMI waarschuwt dat er in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel schade en gevaar kunnen ontstaan door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Tijdens de buien is er lokaal kans op hagelstenen ter grootte van golfballen. Bij de buien zijn ook zware windstoten mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur.