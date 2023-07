Gaat de kabinetsval leiden tot stilstand in Utrecht? 'Ze hoeven niet op hun handen te zitten'

De ontwikkelingen in Den Haag lijken misschien ver weg, maar zullen wij ook hier in Utrecht gaan merken, verwacht Binnema. Vooral op thema's waar de afgelopen tijd al veel discussie over was, zoals klimaat en stikstof of asiel en migratie, is het volgens de politicoloog de vraag wat er nu terecht gaat komen van plannen. "Het kabinet had het al heel lastig de afgelopen maanden om überhaupt tot beslissingen te komen, maar nu in afwachting van nieuwe verkiezingen komt de boel stil te staan."